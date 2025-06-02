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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 6626 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

Киев • УНН

 • 6060 просмотра

Украина и Россия договорились об обмене военнопленными, особенно тяжелобольными и лицами в возрасте до 25 лет. Также, Украина передала список депортированных детей.

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустам Умеров после второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает корреспондентка УНН.

Мы настаиваем на освобождении и возвращении всех наших пленных и похищенных детей. Что касается обмена военнопленных, мы договорились менять всех на всех, особенно тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, вторая категория – это молодые солдаты от 18 до 25 лет, так же мы обмениваемся телами павших солдат. Мы предоставили другой стороне список детей депортированных в россию, который включает несколько сотен детей, и это является нашим приоритетом

- отметил Умеров.

Он добавил, что Украина привержена процессу мирного урегулирования, особенно, если дети из этого списка будут возвращены со стороны россии, это будет хорошим индикатором, что рф готова к этому тоже. 

Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа.

Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени.

Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи.

Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Украина
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