Глава делегации рф в Стамбуле Мединский сделал обновление об обмене: выступил с обвинениями в якобы его переносе

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок. Об этом мединский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня начала реализацию гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными моложе 25 лет. Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе", - заявил мединский.

По его словам, Украине якобы передан первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" для того, чтобы начать обмен, а контактная группа минобороны рф якобы находится на границе с Украиной.

Кроме того, он обвинил Украину в том, что якобы украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок" и прием тел, и обмен военнопленными.

Напомним

Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших произойдет сразу после обмена пленными.