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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 24766 перегляди

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Рубіо наполягає на продовженні прямих переговорів України та росії

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Держсекретар США під час розмови з міністром закордонних справ Франції Барро наголосив на важливості продовження переговорів між Україною та росією для досягнення міцного миру.

Рубіо наполягає на продовженні прямих переговорів України та росії

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні українсько-російських "мирних" переговорів. Про це повідомила спікерка Держдепу Теммі Брюс, інформує УНН.

Деталі

За її словами, напередодні Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Обидва лідери ... обговорили поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. Секретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру

- розповіла речниця Держдепу.

Вона додала, що іншими темами розмови американського та французького дипломатів стали події на Близькому Сході. Зокрема, Рубіо висловив "незмінну прихильність звільненню всіх заручників, утримуваних у Газі". Крім того, дипломати підтвердили свою спільну прихильність перешкодити Ірану розробити або отримати ядерну зброю.

Нагадаємо

Напередодні помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Згодом в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонениими, ані щодо репатріації тіл.

У Держдепі США вважають, що в переговорах України та росії є "значний прогрес"04.06.25, 02:01 • 3304 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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