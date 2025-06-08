Рубіо наполягає на продовженні прямих переговорів України та росії

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні українсько-російських "мирних" переговорів. Про це повідомила спікерка Держдепу Теммі Брюс, інформує УНН.

За її словами, напередодні Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Обидва лідери ... обговорили поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. Секретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру