У Держдепі США вважають, що в переговорах України та росії є "значний прогрес"

За словами речниці Держдепу, США підтримують двосторонні зусилля України та Росії у вирішенні конфлікту. За 4 місяці досягнуто прогрес, зокрема, в обміні військовополоненими.

В Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) заявили, що в переговорах України та Росії досягнуто значного прогресу. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок, 03 червня, передає УНН. Деталі За словами Теммі Брюс, Сполучені Штати підтримують зусилля рф та України у вирішенні "воєнного конфлікту дипломатичним шляхом". За останні 4 місяці був досягнутий значний прогрес, зокрема, обмін військовополонених… особливо в тому, що стосується поранених та молодших військових - сказала речниця Держдепу США. Водночас вона зазначила, що Сполучені Штати підтримують саме "двосторонні зусилля сторін" та не залучені до переговорів на пряму. Як і говорив президент США, має йтися про переговори між обома сторонами - наголосила Теммі Брюс. При цьому Брюс зауважила, що Вашингтон, оцінюючи хід переговорів, звертає увагу на факти, а не на заяви сторін. "Ми дивимося за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони говорять", - додала вона. Нагадаємо Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп відкритий для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, проте він хоче, щоб обидва ці лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом. Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає введення санкції проти Росії. Щоправда, глава Білого дому готовий їх запровадити тільки, якщо вважатиме такі заходи необхідними. рф не планує змінювати Стамбул як місце для переговорів з Україною (аудіо)