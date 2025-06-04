Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі "на випадок необхідності" - Білий дім
Київ • УНН
Президент США готовий застосувати санкції проти Росії, якщо вважатиме це необхідним. Сенат США вже цього тижня розпочне просування законопроєкту про санкції проти РФ.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає введення санкції проти Росії. Щоправда, глава Білого дому готовий їх запровадити тільки, якщо вважатиме такі заходи необхідними. Про це інформує УНН з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
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Журналіст запитала у Керолійн Лівітт, чи підтримує Дональд Трамп законопроєкт про санкції проти Росії, який вніс до Конгресу сенатор Ліндсі Грем.
Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини
Вона також нагадала, що у понеділок, 02 червня 2025 року, відбувся другий раунд переговорів між Україною і Росією. Це, за її словами, відбулося з ініціативи американського лідера.
"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", - зазначила Лівітт.
Нагадаємо
Сенат США вже цього тижня розпочне просування законопроєкту про санкції проти росії. Ліндсі Грем наголосив, що США сильно вдарять по путіну санкціями, а на товари з Китаю буде накладено 500% мита.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт щодо посилення санкцій проти росії. Проте він сказав, що гляне на нього.
Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія) заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.
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