Швейцарія приєдналась до низки заходів, пов’язаних із 17-им пакетом санкцій ЄС проти росії
Київ • УНН
Швейцарія розширила санкційний список, додавши 17 фізичних та 89 юридичних осіб, а також 189 суден російського "тіньового флоту". Нові обмеження набули чинності 23:00.
Департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії ухвалив рішення, які імплементують у країні частину 17-го пакета санкцій Європейського Союзу , які були запроваджені проти російської федерації. Про це пише УНН з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.
Деталі
Зокрема, швейцарський Департамент освіти своїм рішенням розширив санкційний список, до якого було додано 17 фізичних та 89 юридичних осіб. Проти них ЄС запровадив санкції в крайньому, 17 пакеті.
Не обійшлося і без тіньового флоту держави-агресора. Швейцарія внесла в чорний список 189 суден, які є частиною російському "тіньовому флоту". Також було розширено перелік підсанкційних товарів.
Зазначається, що запроваджені заходи набудуть чинності о 23 годині у вівторок, уточнили у Федеральній раді Швейцарії.
Доповнення
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