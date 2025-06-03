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Нью-Йорк Таймс

Швейцария присоединилась к ряду мер, связанных с 17-м пакетом санкций ЕС против россии

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Швейцария расширила санкционный список, добавив 17 физических и 89 юридических лиц, а также 189 судов российского "теневого флота". Новые ограничения вступили в силу в 23:00.

Швейцария присоединилась к ряду мер, связанных с 17-м пакетом санкций ЕС против россии

Департамент экономики, образования и исследований Швейцарии принял решения, которые имплементируют в стране часть 17-го пакета санкций Европейского Союза, которые были введены против российской федерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

Детали

В частности, швейцарский Департамент образования своим решением расширил санкционный список, в который было добавлено 17 физических и 89 юридических лиц. Против них ЕС ввел санкции в крайнем, 17 пакете.

Не обошлось и без теневого флота государства-агрессора. Швейцария внесла в черный список 189 судов, которые являются частью российского "теневого флота". Также был расширен перечень подсанкционных товаров.

Отмечается, что введенные меры вступят в силу в 23 часа во вторник, уточнили в Федеральном совете Швейцарии.

Дополнение

Представители украинского правительства прибыли в Вашингтон. Вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в сети Х сообщила об основных приоритетах обсуждения с представителями США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Юлия Свириденко
Швейцария
Европейский Союз
Соединённые Штаты
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