Швейцария присоединилась к ряду мер, связанных с 17-м пакетом санкций ЕС против россии
Киев • УНН
Швейцария расширила санкционный список, добавив 17 физических и 89 юридических лиц, а также 189 судов российского "теневого флота". Новые ограничения вступили в силу в 23:00.
Департамент экономики, образования и исследований Швейцарии принял решения, которые имплементируют в стране часть 17-го пакета санкций Европейского Союза, которые были введены против российской федерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.
Детали
В частности, швейцарский Департамент образования своим решением расширил санкционный список, в который было добавлено 17 физических и 89 юридических лиц. Против них ЕС ввел санкции в крайнем, 17 пакете.
Не обошлось и без теневого флота государства-агрессора. Швейцария внесла в черный список 189 судов, которые являются частью российского "теневого флота". Также был расширен перечень подсанкционных товаров.
Отмечается, что введенные меры вступят в силу в 23 часа во вторник, уточнили в Федеральном совете Швейцарии.
Дополнение
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