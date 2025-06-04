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Нью-Йорк Таймс

Трамп оставил санкции против России в своем арсенале "на случай необходимости" - Белый дом

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Президент США готов применить санкции против России, если сочтет это необходимым. Сенат США уже на этой неделе начнет продвижение законопроекта о санкциях против РФ.

Трамп оставил санкции против России в своем арсенале "на случай необходимости" - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допускает введение санкций против России. Правда, глава Белого дома готов их ввести только, если сочтет такие меры необходимыми. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Детали

Журналист спросила у Кэролайн Ливитт, поддерживает ли Дональд Трамп законопроект о санкциях против России, который внес в Конгресс сенатор Линдси Грэм.

Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции относительно санкций против России. Он разумно оставил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины

- ответила пресс-секретарь.

Она также напомнила, что в понедельник, 02 июня 2025 года, состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Это, по ее словам, произошло по инициативе американского лидера.

"Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", - отметила Ливитт.

Напомним

Сенат США уже на этой неделе начнет продвижение законопроекта о санкциях против россии. Линдси Грэм подчеркнул, что США сильно ударят по путину санкциями, а на товары из Китая будет наложена 500% пошлина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против россии. Однако он сказал, что посмотрит на него. 

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против России до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде. 

Швейцария присоединилась к ряду мер, связанных с 17-м пакетом санкций ЕС против россии03.06.25, 19:43 • 1772 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
Украина
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