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Нью-Йорк Таймс

В Госдепе США считают, что в переговорах Украины и россии есть "значительный прогресс"

Киев • УНН

 • 244 просмотра

По словам пресс-секретаря Госдепа, США поддерживают двусторонние усилия Украины и России в разрешении конфликта. За 4 месяца достигнут прогресс, в частности, в обмене военнопленными.

В Госдепе США считают, что в переговорах Украины и россии есть "значительный прогресс"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) заявили, что в переговорах Украины и России достигнут значительный прогресс. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время пресс-брифинга в Вашингтоне во вторник, 03 июня, передает УНН.

Детали

По словам Темми Брюс, Соединенные Штаты поддерживают усилия рф и Украины в разрешении "военного конфликта дипломатическим путем".

За последние 4 месяца был достигнут значительный прогресс, в частности, обмен военнопленных… особенно в том, что касается раненых и младших военных

- сказала пресс-секретарь Госдепа США.

В то же время она отметила, что Соединенные Штаты поддерживают именно "двусторонние усилия сторон" и не вовлечены в переговоры напрямую.

Как и говорил президент США, речь должна идти о переговорах между обеими сторонами

- подчеркнула Темми Брюс.

При этом Брюс отметила, что Вашингтон, оценивая ход переговоров, обращает внимание на факты, а не на заявления сторон.

"Мы смотрим за тем, что люди делают, а не за тем, что они говорят", - добавила она.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он хочет, чтобы оба эти лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допускает введение санкций против России. Правда, глава Белого дома готов их ввести только, если сочтет такие меры необходимыми.

рф не планирует менять Стамбул как место для переговоров с Украиной (аудио)03.06.25, 23:50 • 492 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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