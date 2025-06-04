рф не планирует менять Стамбул как место для переговоров с Украиной (аудио)
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел рф заявил, что Стамбул остается площадкой для переговоров с Украиной. Вопрос об изменении места встречи пока не рассматривается.
Вопрос об изменении Стамбула как площадки переговоров россии и Украины не стоит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел рф александр грушко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Отмечается, что дипломату был задан вопрос, может ли Ватикан стать местом проведения следующего раунда переговоров.
[глава МИД рф] сергей викторович лавров четко выразил нашу точку зрения. Стамбул - это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения
Грушко заметил, что "вопрос не в площадках, вопрос в сути". "Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит. Об этом и думать не стоит", - сказал он.
Напомним, в понедельник, 02 июня в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и россии второго раунда мирных переговоров. Встреча прошла во дворце Чираган, украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.
Украинская сторона по итогам второго раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров.
дмитрий песков заявил, что встреча путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Трамп открыт к встрече, но хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.
россия не предоставила ни одного ответа на официальный документ Украины с видением завершения войны, направленный накануне стамбульских переговоров. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вместо конструктива россия выдвинула старые ультиматумы, чем сорвала возможность достичь прогресса.