рф не планує змінювати Стамбул як місце для переговорів з Україною (аудіо)
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ рф заявив, що Стамбул залишається майданчиком для переговорів з Україною. Питання про зміну місця зустрічі наразі не розглядається.
Питання про зміну Стамбула як майданчика переговорів росії та України не стоїть. Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф олександр грушко, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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Зазначається, що дипломату було поставлено питання, чи може Ватикан стати місцем проведення наступного раунду переговорів.
[голова МЗС рф] сергій вікторович лавров чітко висловив нашу точку зору. Стамбул - це такий майданчик, де вже накопичено певний досвід спілкування
Грушко зауважив, що "питання не у майданчиках, питання у суті". "Тому зараз взагалі питання про вибір якогось нового майданчика у практичній площині не стоїть. Про це й думати не варто", - сказав він.
Нагадаємо, у понеділок, 02 червня у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України й росії другого раунду мирних переговорів. Зустріч пройшла у палаці Чираган, українську делегацію очолив Рустем Умєров.
Українська сторона за підсумками другого раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі переконана, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів.
дмитро пєсков заявив, що зустріч путіна, Трампа та Зеленського найближчим часом навряд чи можлива. Трамп відкритий до зустрічі, але хоче, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.
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