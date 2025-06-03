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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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У кремлі заявили, що найближчим часом навряд можливо тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

дмитро пєсков заявив, що зустріч путіна, Трампа та Зеленського найближчим часом навряд чи можлива. Трамп відкритий до зустрічі, але хоче, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

У кремлі заявили, що найближчим часом навряд можливо тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що найближчим часом навряд чи можлива зустріч путіна, очільника Білого дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Деталі

Президент путін неодноразово наголошував і на своїй готовності до контактів на найвищому рівні. Наголошує, що контакти мають стати результатом тих домовленостей, які будуть вироблені на технічному рівні. Президент путін підтримує ідею контактів, але вважає, що вони мають бути добре підготовлені

- заявив пєсков.

Нагадуємо

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп відкритий для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, проте він хоче, щоб обидва ці лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом.

Президент сказав, що він відкритий, якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли разом за стіл переговорів

- сказала Левітт.

Туреччина після переговорів України і росії у Стамбулі планує виступити з ініціативою організації саміту Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Турецький лідер також не виключив, що у зустрічі може взяти участь голова Білого дому Дональд Трамп.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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