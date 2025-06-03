У кремлі заявили, що найближчим часом навряд можливо тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що найближчим часом навряд чи можлива зустріч путіна, очільника Білого дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

Президент путін неодноразово наголошував і на своїй готовності до контактів на найвищому рівні. Наголошує, що контакти мають стати результатом тих домовленостей, які будуть вироблені на технічному рівні. Президент путін підтримує ідею контактів, але вважає, що вони мають бути добре підготовлені

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп відкритий для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, проте він хоче, щоб обидва ці лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів разом.

Президент сказав, що він відкритий, якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли разом за стіл переговорів