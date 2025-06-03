Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что в ближайшее время вряд ли возможна встреча путина, главы Белого дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

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Президент путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне. Подчеркивает, что контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые будут выработаны на техническом уровне. Президент путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены - заявил песков.

Напоминаем

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако он хочет, чтобы оба этих лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе.

Президент сказал, что он открыт, если до этого дойдет, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели вместе за стол переговоров - сказала Левитт.

Турция после переговоров Украины и россии в Стамбуле планирует выступить с инициативой организации саммита Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. Турецкий лидер также не исключил, что во встрече может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп.