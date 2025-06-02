Переговори у Стамбулі: МЗС Туреччини назвало час і місце українсько-російської зустрічі
Київ • УНН
У Стамбулі 2 червня о 13:00 відбудуться переговори між українською та російською делегаціями. Зустріч пройде у палаці Чираган, українську делегацію очолить Рустем Умєров.
У Стамбулі в Туреччині 2 червня очікуються переговори між українською та російською делегаціями. За даними джерел Міністерства закордонних справ Туреччини, зустріч української та російської делегацій відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган, повідомляє Anadolu, пише УНН.
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"2 червня о 13:00 у Стамбулі відбудуться переговори між українською та російською делегаціями. За даними джерел Міністерства закордонних справ Туреччини, зустріч української та російської делегацій відбудеться в палаці Чираган", - ідеться у повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українську делегацію для участі у мирних переговорах щодо припинення російсько-української війни, що відбудуться у Стамбулі, очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що запропонував Україні провести новий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Делегацію рф очолить радник російського президента володимир мединський.
Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини02.06.25, 09:58 • 18854 перегляди