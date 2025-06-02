Переговоры в Стамбуле: МИД Турции назвал время и место украинско-российской встречи

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 19203 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

Эксклюзив
06:01 • 53842 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 92843 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 154864 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 177589 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 108541 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 229563 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 175155 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 122846 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 108299 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.8м/с
40%
751мм
Популярные новости

Илон Маск высказался об атаке Украины по авиабазам РФ

1 июня, 22:37 • 20926 просмотра

Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

1 июня, 23:38 • 62787 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

2 июня, 01:39 • 63697 просмотра

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

02:37 • 46479 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 98095 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 229528 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 282121 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 296212 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 302124 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 399516 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 7542 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 95452 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 175152 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 119694 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 151149 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Переговоры в Стамбуле: МИД Турции назвал время и место украинско-российской встречи

Киев • УНН

 • 712 просмотра

В Стамбуле 2 июня в 13:00 состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. Встреча пройдет во дворце Чираган, украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

Переговоры в Стамбуле: МИД Турции назвал время и место украинско-российской встречи

В Стамбуле в Турции 2 июня ожидаются переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган, сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

"2 июня в 13:00 в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится во дворце Чираган", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Делегацию рф возглавит советник российского президента владимир мединский.

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости02.06.25, 09:58 • 19130 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9