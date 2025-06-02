Переговоры в Стамбуле: МИД Турции назвал время и место украинско-российской встречи

В Стамбуле в Турции 2 июня ожидаются переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган, сообщает Anadolu, пишет УНН.

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"2 июня в 13:00 в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится во дворце Чираган", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Делегацию рф возглавит советник российского президента владимир мединский.

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