Переговоры в Стамбуле: МИД Турции назвал время и место украинско-российской встречи
Киев • УНН
В Стамбуле 2 июня в 13:00 состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. Встреча пройдет во дворце Чираган, украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.
В Стамбуле в Турции 2 июня ожидаются переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган, сообщает Anadolu, пишет УНН.
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"2 июня в 13:00 в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. По данным источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и российской делегаций состоится во дворце Чираган", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что предложил Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Делегацию рф возглавит советник российского президента владимир мединский.
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