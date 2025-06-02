Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

В Стамбуле в Турции 2 июня ожидается второй раунд переговоров между Украиной и россией. Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, информирует УНН.

Кто предложил второй раунд

О вероятной встрече 28 мая заявил глава мид рф сергей лавров.

По его словам, делегация рф во главе с помощником российского президента володимиром мединским готова представить Украине меморандум в Стамбуле 2 июня.

"россия рассчитывает, что все поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров 2 июня", - заявлял лавров.

Когда состоятся

По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Что известно о делегации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня.

Возглавлять ее будет министр обороны Украины Рустем Умеров. Кроме того, в делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Что касается делегации россии, то пресс-секретарь мид рф мария захарова сообщила, что она останется той же на переговорах в Стамбуле. Во время первого раунда российскую делегацию возглавлял мединский.

Документы с предпосылками

28 мая глава украинской делегации на переговорах с рф, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации владимиру мединскому документ, который отражает украинскую позицию.

Накануне переговоров Зеленский сообщил, что россия снова обманула международных партнеров, не передав обещанный "меморандум" даже после многочисленных обещаний Соединенным Штатам и другим странам.

Ключевые моменты, которые будут обсуждаться на втором этапе

Владимир Зеленский определил условия Украины для переговоров в Стамбуле, среди них - прекращение огня, освобождение пленных, возвращение детей.

Напомним

После первого тура переговоров в Стамбуле Умеров заявил, что во время этой встречи обсуждались прекращение огня и обмен пленными.

В настоящее время масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", по сути, является единственным конкретным результатом переговоров между Украиной и россией.