"Є лише один реальний показник": Сибіга сказав, що саме свідчитиме про готовність росії припинити війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав єдиний реальний показник готовності росії припинити війну. Про це він написав на сторінці в X, передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, Україна підтвердила відданість миру та домовилась про повернення 1000 наших людей. Водночас, путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій.

З глобальної точки зору є лише один реальний показник готовності росії припинити війну: згода путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню. Світ не може дозволити росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії – написав Сибіга.

На думку дипломата, має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС.

Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів. Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України відреагував на удар росіян по автобусу в Сумській області: тоді загинуло 9 людей.

Андрій Сибіга зазначив: тиск на москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору.