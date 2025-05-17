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"Не повинно бути жодних ілюзій": Україна після удару рф по цивільному автобусу вимагає посилення тиску на росію

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на росію після смертельного удару по автобусу в Сумській області. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, ще 7 отримали поранення.

"Не повинно бути жодних ілюзій": Україна після удару рф по цивільному автобусу вимагає посилення тиску на росію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар росіян по автобусу в Сумській області, внаслідок чого загинуло 9 людей, зазначивши, що тиск на москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Російська армія вбила дев'ятьох людей, серед яких були жінки старшого віку, та поранила інших під час жахливого нападу на цивільний автобус у Сумській області. Навмисний і варварський воєнний злочин. Замість того, щоб покласти край вбивствам вже зараз, як пропонують США, Європа, Україна та інші, путін продовжує вести війну проти цивільного населення", - написав Сибіга.

Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору

- наголосив голова МЗС України.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні вранці у Сумській області завдали смертоносний удар дроном по автобусу, коли люди їхали на евакуацію.

За даними прокуратури, ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус 17 травня близько 06:00 на виїзді з міста Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей. За даними Сумської ОВА, ще семеро людей дістали поранення, троє з них - у тяжкому стані.

Сумська ОВА повідомила, що 17-18 травня в Сумській області оголошено Днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров. У Сумській громаді 17 травня також оголошено День жалоби. У Білопіллі оголошено жалобу з 17 по 19 травня.

Павло Башинський

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