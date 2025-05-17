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Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином
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Безпілотний літальний апарат

Удар рф по автобусу на Сумщині: влада повідомила, що люди їхали на евакуацію

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

17 травня в Сумській області російський дрон-камікадзе влучив у автобус з цивільними, люди їхали на евакуацію. Загинуло 9 людей, ще 7 отримали поранення.

Удар рф по автобусу на Сумщині: влада повідомила, що люди їхали на евакуацію

Російські війська сьогодні вранці у Сумській області завдали смертоносний удар дроном по автобусу, коли люди їхали на евакуацію, повідомив у суботу в ефірі Суспільне Студія голова Білопільської громади Юрій Зарко, пише УНН.

Деталі

"Люди як завжди рано-вранці виїжджають по різних потребах, можливо, хто на евакуацію. Зокрема, у даному випадку це були люди їхали на евакуацію. І безпосередньо за виїздом (з) Білопілля в автобус ударив "Ланцет", спочатку був дрон-розвідник, потім "Ланцет". "Ланцет" вдарив безпосередньо в сам автобус. Наразі маємо інформацію про 9 загиблих людей", - сказав Юрій Зарко.

У Білопіллі оголошено жалобу з 17 по 19 травня, повідомив голова громади Юрій Зарко, назвавши цей день "чорною суботою" в історії міста.

У Сумській громаді 17 травня також оголошено День жалоби.

Сумська ОВА повідомила, що 17-18 травня в Сумській області оголошено Днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Доповнення

За даними прокуратури, 17 травня близько 06:00 на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей. За даними Сумської ОВА, ще семеро людей дістали поранення, троє з них - у тяжкому стані.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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