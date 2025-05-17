На Сумщині жалоба за жертвами удару рф по автобусу

У Сумській громаді сьогодні, 17 травня, оголошено День жалоби за жертвами ворожого удару по автобусу, що забрав життя 9 людей, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у суботу у Telegram, пише УНН.

У зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей. У Сумській громаді оголошено День жалоби 17 травня. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих - написав Кобзар.

Доповнення

За даними прокуратури, 17 травня близько 06:00 на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував, за попередніми даними, безпілотником рейсовий мікроавтобус. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей. За даними Сумської ОВА, ще семеро людей дістали поранення, троє з них - у тяжкому стані.

"Автобус рухався до Сум звичним маршрутом, коли росія завдала прицільного удару", - вказав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram.

росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині: 9 загиблих, є поранені