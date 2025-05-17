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Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином
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Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

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росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині: 9 загиблих, є поранені

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Вранці 17 травня російські війська вдарили по рейсовому автобусу поблизу Білопілля. Загинули дев'ять людей, ще четверо отримали поранення, автобус прямував у бік Сум.

росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині: 9 загиблих, є поранені

Уранці суботи, 17 травня, поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус. За попередньою інформацією, загинули дев’ять людей, пʼятеро поранені. Про це інформує УНН із посиланням на Голову Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Григорова, Сумську обласну військову адміністрацію ОВА, Національну поліцію України в Telegram. 

Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири. На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу

- йдеться у дописі.

О 07:40 Сумська ОВА оновила дані про кількість жертв.

Кількість загиблих, на жаль, зросла до девʼяти людей

- повідомили в ОВА.

Внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, 4 – поранені.

Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

"Це їхня традиційна поведінка": у РНБО відреагували на погрози росіян захопити нові регіони України16.05.25, 17:40 • 2314 переглядiв

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