россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области: 9 погибших, есть раненые
Киев • УНН
Утром 17 мая российские войска ударили по рейсовому автобусу вблизи Белополья. Погибли девять человек, еще четверо получили ранения, автобус направлялся в сторону Сум.
Утром в субботу, 17 мая, вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус. По предварительной информации, погибли девять человек, пятеро ранены. Об этом информирует УНН со ссылкой на Председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА) Олега Григорова, Сумскую областную военную администрацию ОВА, Национальную полицию Украины в Telegram.
Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры. На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь
В 07:40 Сумская ОВА обновила данные о количестве жертв.
Количество погибших, к сожалению, возросло до девяти человек
В результате удара вражеского БПЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 – ранены.
Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум.
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