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россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области: 9 погибших, есть раненые

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Утром 17 мая российские войска ударили по рейсовому автобусу вблизи Белополья. Погибли девять человек, еще четверо получили ранения, автобус направлялся в сторону Сум.

россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области: 9 погибших, есть раненые

Утром в субботу, 17 мая, вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус. По предварительной информации, погибли девять человек, пятеро ранены. Об этом информирует УНН со ссылкой на Председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА) Олега Григорова, Сумскую областную военную администрацию ОВА, Национальную полицию Украины в Telegram. 

Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры. На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь

- говорится в заметке.

В 07:40 Сумская ОВА обновила данные о количестве жертв.

Количество погибших, к сожалению, возросло до девяти человек

- сообщили в ОВА.

В результате удара вражеского БПЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 – ранены.

Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум.

"Это их традиционное поведение": в СНБО отреагировали на угрозы россиян захватить новые регионы Украины16.05.2025, 17:40 • 2240 просмотров

Вита Зеленецкая

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