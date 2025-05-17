россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области: 9 погибших, есть раненые

Утром в субботу, 17 мая, вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус. По предварительной информации, погибли девять человек, пятеро ранены. Об этом информирует УНН со ссылкой на Председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА) Олега Григорова, Сумскую областную военную администрацию ОВА, Национальную полицию Украины в Telegram.

Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры. На место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы. Пострадавшим оказывают помощь - говорится в заметке.

В 07:40 Сумская ОВА обновила данные о количестве жертв.

Количество погибших, к сожалению, возросло до девяти человек - сообщили в ОВА.

В результате удара вражеского БПЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 – ранены.

Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум.

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