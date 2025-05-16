"Это их традиционное поведение": в СНБО отреагировали на угрозы россиян захватить новые регионы Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на требования россиян, которые были озвучены во время переговоров в Стамбуле 16 мая. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, часто подобные угрозы не имеют реальной почвы. В то же время его не удивило подобное поведение россиян, ведь то же самое было и в советские и в имперские времена.

Угрожать и брать на слабо - это традиционное поведение россиян, которое они потом масштабируют через информационное пространство. Так себя вели в СССР, и в имперской россии. Но преимущественно, когда идут угрозы, то желания расходятся с возможностями. Поэтому успокойтесь и не накручивайтесь – написал Коваленко.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились спустя около двух часов от начала.

Однако, как отметил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города.

Эту позицию подтвердил и глава российской делегации владимир мединский. Во время переговоров он заявил, что кремль готов воевать, сколько потребуется. В качестве примера он привел российско-шведскую войну, которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 годы.

Также россияне во время переговоров в Турции требовали от Украины вывести войска с территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, которые кремль частично оккупировал и включил в конституцию рф еще в 2022 году. Иначе кремль угрожает захватить Сумскую и Харьковскую области.