"Це їхня традиційна поведінка": у РНБО відреагували на погрози росіян захопити нові регіони України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на вимоги росіян, які були озвучені під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

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Як зазначив Коваленко, часто подібні погрози не мають реального підґрунтя. Водночас його не здивувала подібна поведінка росіян, адже те саме було і за радянських і за імперських часів.

Погрожувати і брати на слабо - це традиційна поведінка росіян, яку вони потім масштабують через інформаційний простір. Так себе вели в срср, і в імперській росії. Але переважно, коли йдуть погрози, то бажання розходяться з можливостями. Тому заспокойтесь і не накручуйтесь – написав Коваленко.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Однак, як зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста.

Цю позицію підтвердив і голова російської делегації володимир мединський. Під час переговорів він заявив, що кремль готовий воювати, скільки буде потрібно. У якості прикладу він навів російсько-шведську війну, яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 роки.

Також росіяни під час переговорів у Туреччині вимагали від України вивезти війська з територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей, які кремль частково окупував і включив в конституцію рф ще в 2022 році. Інакше кремль погрожує захопити Сумську і Харківську області.