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В Сумской области траур по жертвам удара рф по автобусу

Киев • УНН

 • 730 просмотра

В Сумской громаде объявлен День траура из-за трагической гибели 9 человек в результате атаки вражеского беспилотника на рейсовый автобус возле Белополья. Еще 7 человек получили ранения.

В Сумской области траур по жертвам удара рф по автобусу

В Сумской общине сегодня, 17 мая, объявлен День траура по жертвам вражеского удара по автобусу, унесшего жизни 9 человек, сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь в субботу в Telegram, пишет УНН.

В связи с трагическим событием, произошедшим вблизи Белополья, в результате которого погибли 9 человек. В Сумской громаде объявлен День траура 17 мая. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших

- написал Кобзарь.

Дополнение

По данным прокуратуры, 17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус. В результате атаки оккупантов погибли 9 человек. По данным Сумской ОВА, еще семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.

"Автобус двигался в Сумы по обычному маршруту, когда россия нанесла прицельный удар", - указал начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области: 9 погибших, есть раненые17.05.25, 08:01 • 1866 просмотров

Юлия Шрамко

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