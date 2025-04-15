На Сумщині російські війська здійснили 9 обстрілів, спричинивши пожежі в будинку та адмінбудівлі. Під час надання допомоги постраждалим, ворог атакував FPV дронами автівки екстрених служб.
Ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумській області. Атаковано 6 громад з використанням мінометів, КАБів та FPV-дронів, зафіксовано численні вибухи.
Вночі та зранку російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів у Білопільській, Миропільській, Глухівській та Шалигинській громадах.
російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 40 вибухів. Внаслідок ракетного удару по Сумській громаді поранено одну людину, сили ППО збили 7 ворожих "шахедів".
Сили ППО збили 7 ворожих безпілотників над Сумською областю. Росіяни обстріляли 8 громад області, зафіксовано 40 вибухів від різних видів озброєння.
За день російські війська здійснили 99 обстрілів Сумської області, спричинивши 141 вибух. Атаки включали артилерію, міномети, FPV-дрони та скидання ВОГ, вразивши 14 громад регіону.
За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.
Ворожі війська здійснили 39 обстрілів по Сумській області, зафіксовано 143 вибухи. Атаковано 9 громад, використано різні види озброєння, включаючи артилерію, міномети та FPV-дрони.
Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.
Вночі над Сумщиною збито 7 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 15 вибухів у 5 громадах області.
Російські війська обстріляли 13 громад Сумської області, здійснивши 75 атак. Найбільше постраждали Білопільська та Краснопільська громади, де використовувалися міномети, авіабомби та дрони.
За добу війська терористів обстріляли 9 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська та Новослобідська громади.
Вночі над Сумською областю збито 13 російських дронів "Shahed". Зафіксовано 51 вибух від 28 обстрілів прикордонних територій, внаслідок атаки КАБами у Юнаківській громаді загинув 1 цивільний.
Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу.
Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.
У Сумській області знищили 2 ворожих "Шахеди". За ніч росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 76 вибухів. У Миропільській громаді загинула цивільна особа.
Вночі та зранку російські війська здійснили 25 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів у 10 громадах, використовувались міномети, артилерія, авіабомби та дрони.
Російські війська завдали авіаудару по місту Білопілля на Сумщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранено трьох людей, серед яких дитина. Пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів.
18 серпня російські війська атакували 13 громад Сумської області, зафіксовано 222 вибухи. Використовувалися артилерія, авіація, дрони та РСЗВ. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
18 серпня російські війська скинули КАБ на житловий квартал Білопілля. Загинув 33-річний чоловік, поранено його 11-річну доньку та двох дорослих, пошкоджено щонайменше 5 будинків.
Російські війська атакували Білопілля в Сумській області, скинувши КАБ. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. За ніч росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій області.
Вночі та зранку російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 41 вибух, постраждала одна цивільна особа, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Внаслідок ракетно-авіаційного удару ворога частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, одна людина поранена. За ніч росіяни здійснили 12 ударів по області.
Вночі та вранці ворог атакував Білопільську та Есманьську громади Сумської області. На Білопільську громаду скинули вибуховий пристрій, а Есманьську атакували FPV дронами.
За день росіяни 27 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, в результаті чого сталося 44 вибухи та 2 цивільні особи отримали поранення.
Вночі та вранці росіяни обстріляли 5 населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 68 вибухів з мінометів, гранатометів, артилерії та безпілотників.
Окупанти 28 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 103 вибухи в різних населених пунктах.
Окупанти 13 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 46 вибухів у різних населених пунктах.
Вночі та вранці росіяни 7 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 20 вибухів.
Російські війська 17 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 90 вибухів у різних населених пунктах.