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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24951 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152491 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136808 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133032 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 133415 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195746 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77457 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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На Сумщині росіяни поцілили FPV дронами по екстрених службах, через ворожі обстріли горів будинок та адмінбудівля

На Сумщині російські війська здійснили 9 обстрілів, спричинивши пожежі в будинку та адмінбудівлі. Під час надання допомоги постраждалим, ворог атакував FPV дронами автівки екстрених служб.

Суспільство • 17 жовтня, 06:32 • 27912 перегляди

14 обстрілів на Сумщині: ворог атакував 6 громад

Ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумській області. Атаковано 6 громад з використанням мінометів, КАБів та FPV-дронів, зафіксовано численні вибухи.

Війна • 13 жовтня, 22:19 • 16589 перегляди

Керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню: ворог вночі та вранці атакував Сумську область

Вночі та зранку російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів у Білопільській, Миропільській, Глухівській та Шалигинській громадах.

Війна • 13 жовтня, 06:24 • 23717 перегляди

росіяни завдали ракетного удару по Сумській громаді, є поранений

російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 40 вибухів. Внаслідок ракетного удару по Сумській громаді поранено одну людину, сили ППО збили 7 ворожих "шахедів".

Війна • 12 жовтня, 06:08 • 19903 перегляди

На Сумщині збито 7 дронів, ворог обстріляв область 30 разів за ніч та ранок

Сили ППО збили 7 ворожих безпілотників над Сумською областю. Росіяни обстріляли 8 громад області, зафіксовано 40 вибухів від різних видів озброєння.

Війна • 11 жовтня, 05:43 • 20499 перегляди

Сумщина зазнала 99 ворожих обстрілів: 141 вибух у 14 громадах

За день російські війська здійснили 99 обстрілів Сумської області, спричинивши 141 вибух. Атаки включали артилерію, міномети, FPV-дрони та скидання ВОГ, вразивши 14 громад регіону.

Війна • 10 жовтня, 00:32 • 17350 перегляди

Сумщина під ворожим вогнем: обстріли призвели до загибелі двох людей

За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.

Суспільство • 8 жовтня, 22:56 • 18158 перегляди

Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи

Ворожі війська здійснили 39 обстрілів по Сумській області, зафіксовано 143 вибухи. Атаковано 9 громад, використано різні види озброєння, включаючи артилерію, міномети та FPV-дрони.

Війна • 7 жовтня, 22:18 • 17402 перегляди

Окупанти 82 рази обстріляли Сумщину: 8 осіб отримали поранення

Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.

Війна • 3 жовтня, 23:35 • 21241 перегляди

7 "шахедів" знищено над Сумщиною, 10 ворожих обстрілів за ніч

Вночі над Сумщиною збито 7 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 15 вибухів у 5 громадах області.

Війна • 3 жовтня, 05:58 • 14132 перегляди

рф здійснила 75 обстрілів по Сумщині: 168 вибухів у 13 громадах

Російські війська обстріляли 13 громад Сумської області, здійснивши 75 атак. Найбільше постраждали Білопільська та Краснопільська громади, де використовувалися міномети, авіабомби та дрони.

Війна • 3 жовтня, 01:11 • 18306 перегляди

рф завдала 41 обстріл по Сумщині: було зафіксовано 95 вибухів

За добу війська терористів обстріляли 9 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська та Новослобідська громади.

Війна • 28 вересня, 00:25 • 21536 перегляди

На Сумщині збито 13 російських дронів, цивільний загинув від удару КАБами

Вночі над Сумською областю збито 13 російських дронів "Shahed". Зафіксовано 51 вибух від 28 обстрілів прикордонних територій, внаслідок атаки КАБами у Юнаківській громаді загинув 1 цивільний.

Війна • 26 вересня, 06:17 • 16508 перегляди

Армія рф за ніч обстріляла 12 громад Сумщини: 85 вибухів, є поранений

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу.

Війна • 25 вересня, 06:47 • 14762 перегляди

На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів

Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.

Війна • 24 вересня, 06:29 • 16147 перегляди

На Сумщині вночі збито 2 "шахеди", 17 ворожих обстрілів за ніч, є жертва

У Сумській області знищили 2 ворожих "Шахеди". За ніч росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 76 вибухів. У Миропільській громаді загинула цивільна особа.

Війна • 21 вересня, 07:55 • 18711 перегляди

рф обстріляла 10 громад Сумщини: 38 вибухів за ніч та ранок

Вночі та зранку російські війська здійснили 25 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів у 10 громадах, використовувались міномети, артилерія, авіабомби та дрони.

Війна • 20 вересня, 06:07 • 13746 перегляди

У Білопіллі на Сумщині після авіаудару рф з-під завалів витягли загиблого чоловіка, серед трьох поранених - дитина

Російські війська завдали авіаудару по місту Білопілля на Сумщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранено трьох людей, серед яких дитина. Пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів.

Війна • 19 серпня, 09:58 • 19117 перегляди

Росія обстріляла 13 громад Сумщини: 222 вибухи, є жертви

18 серпня російські війська атакували 13 громад Сумської області, зафіксовано 222 вибухи. Використовувалися артилерія, авіація, дрони та РСЗВ. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Війна • 18 серпня, 21:39 • 33255 перегляди

Авіаудар рф по Сумщині: загинув чоловік, серед поранених дитина

18 серпня російські війська скинули КАБ на житловий квартал Білопілля. Загинув 33-річний чоловік, поранено його 11-річну доньку та двох дорослих, пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Суспільство • 18 серпня, 16:35 • 68213 перегляди

Росіяни скинули КАБ на Білопілля на Сумщині, попередньо є загибла людина

Російські війська атакували Білопілля в Сумській області, скинувши КАБ. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. За ніч росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій області.

Суспільство • 18 серпня, 14:16 • 38355 перегляди

Ситуація на Сумщині: росіяни здійснили 18 обстрілів

Вночі та зранку російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 41 вибух, постраждала одна цивільна особа, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Війна • 17 серпня, 07:46 • 29849 перегляди

Після удару рф частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, за ніч по області 23 вибухи

Внаслідок ракетно-авіаційного удару ворога частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, одна людина поранена. За ніч росіяни здійснили 12 ударів по області.

Війна • 13 серпня, 05:59 • 38533 перегляди

російські війська обстріляли дві громади на Сумщині

Вночі та вранці ворог атакував Білопільську та Есманьську громади Сумської області. На Білопільську громаду скинули вибуховий пристрій, а Есманьську атакували FPV дронами.

Суспільство • 3 серпня, 05:50 • 28643 перегляди

У межах дня ворог 27 разів обстріляв Сумщину: 2 людей отримали поранення

За день росіяни 27 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, в результаті чого сталося 44 вибухи та 2 цивільні особи отримали поранення.

Суспільство • 17 липня, 19:59 • 40415 перегляди

росіяни вночі та вранці обстріляла 5 громад Сумщини: пролунало 68 вибухів

Вночі та вранці росіяни обстріляли 5 населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 68 вибухів з мінометів, гранатометів, артилерії та безпілотників.

Війна • 17 липня, 05:59 • 39949 перегляди

Загарбники 28 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 103 вибухи

Окупанти 28 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 103 вибухи в різних населених пунктах.

Суспільство • 16 липня, 19:12 • 60161 перегляди

Ворожі війська 13 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 46 вибухів

Окупанти 13 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 46 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 15 липня, 19:22 • 49454 перегляди

Вночі та зранку росіяни 7 разів обстріляли Сумщину

Вночі та вранці росіяни 7 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 20 вибухів.

Суспільство • 15 липня, 07:22 • 25104 перегляди

Армія РФ здійснила 17 обстрілів Сумщини, зафіксовано 90 вибухів

Російські війська 17 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 90 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 14 липня, 19:39 • 60237 перегляди