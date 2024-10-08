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Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи

Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи

Київ • УНН

 • 17375 перегляди

Ворожі війська здійснили 39 обстрілів по Сумській області, зафіксовано 143 вибухи. Атаковано 9 громад, використано різні види озброєння, включаючи артилерію, міномети та FPV-дрони.

За день ворожі військові здійснили 39 обстрілів по Сумщині, в результаті чого зафіксовано 143 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під вогнем опинилися громади Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська.

У Краснопільській громаді ворог атакував із різних видів озброєння, зафіксовано 13 вибухів від мінометів, 4 - від артилерії, 4 - від FPV-дронів, а також 2 вибухи від скинутого ВОГ з безпілотника.

Шалигинська громада також зазнала ударів FPV-дронів (4 вибухи), в Есманьській зафіксовано 2 вибухи від дронів, а в Свеській - 1.

Сильні руйнування відбулися в Білопільській громаді, де зафіксовано 8 вибухів від FPV-дронів, 10 - від атак КАБ, 65 - від реактивної артилерії (РСЗВ) та 10 від мінометних обстрілів.

Миропільська громада зазнала удару від FPV-дрона (1 вибух), а в Дружбівській - загарбники скинули 15 мін. У Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах також були зафіксовані удари дронів.

На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина07.10.24, 09:55 • 12790 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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