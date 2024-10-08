Террористы обстреляли Сумскую область: 143 взрыва

За день вражеские военные совершили 39 обстрелов по Сумщине, в результате чего зафиксировано 143 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под огнем оказались громады Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская.

В Краснопольской громаде враг атаковал из различных видов вооружения, зафиксировано 13 взрывов от минометов, 4 - от артиллерии, 4 - от FPV-дронов, а также 2 взрыва от сброшенного ВОГ с беспилотника.

Шалыгинская громада также подверглась ударам FPV-дронов (4 взрыва), в Эсманьской зафиксировано 2 взрыва от дронов, а в Свесской - 1.

Сильные разрушения произошли в Белопольской громаде, где зафиксировано 8 взрывов от FPV-дронов, 10 - от атак КАБ, 65 - от реактивной артиллерии (РСЗО) и 10 от минометных обстрелов.

Миропольская громада подверглась удару от FPV-дрона (1 взрыв), а в Дружбовской - захватчики сбросили 15 мин. В Середино-Будской и Зноб-Новгородской громадах также были зафиксированы удары дронов.

В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок