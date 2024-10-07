В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок

Российские войска ночью и утром совершили 18 обстрелов Сумской области, зафиксировано 49 взрывов. В Сумской громаде в результате вражеской дроновой атаки ранены 4 гражданских, включая ребенка, сообщили в Сумской ОВА. По данным Воздушных сил ВСУ, утром в направлении Сумщины враг запускал КАБы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 7 октября в небе над Сумщиной наши защитники уничтожили 8 вражеских "Шахедов" - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Шалыгинская, Березовская громады:

Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва).

Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и совершил ракетный удар (1 взрыв).

Сумская громада: зафиксирована атака БПЛА типа «Герань-2». В результате травмированы 4 гражданских лица (из них 1 ребенок).

Березовская громада: осуществлено 2 удара БпЛА типа «Герань-2» (2 взрыва).

Хотинская громада: был пуск КАБ (2 взрыва).

Путивльская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв).

Уже утром Воздушные силы ВСУ трижды сообщили о пусках вражеских КАБов в направлении Сумщины.

На Сумщине ряд общин подверглись российским обстрелам, зафиксировано 10 взрывов