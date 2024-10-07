В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  172020 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  191486 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  191175 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  180730 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  131789 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  113437 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125540 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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3 октября 2024, 12:37  •  124379 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124477 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок

В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:55  •  4543 просмотра

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Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 49 взрывов. В Сумской общине в результате атаки БпЛА «Герань-2» ранены 4 гражданских, включая ребенка.

Российские войска ночью и утром совершили 18 обстрелов Сумской области, зафиксировано 49 взрывов. В Сумской громаде в результате вражеской дроновой атаки ранены 4 гражданских, включая ребенка, сообщили в Сумской ОВА. По данным Воздушных сил ВСУ, утром в направлении Сумщины враг запускал КАБы, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 7 октября в небе над Сумщиной наши защитники уничтожили 8 вражеских "Шахедов" - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Шалыгинская, Березовская громады:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва). 
  • Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва). 
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. 
  • Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов) и совершил ракетный удар (1 взрыв). 
  • Сумская громада: зафиксирована атака БПЛА типа «Герань-2». В результате травмированы 4 гражданских лица (из них 1 ребенок). 
  • Березовская громада: осуществлено 2 удара БпЛА типа «Герань-2» (2 взрыва). 
  • Хотинская громада: был пуск КАБ (2 взрыва). 
  • Путивльская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. 
  • Юнаковская громада: нанесен удар КАБ (1 взрыв).

Уже утром Воздушные силы ВСУ трижды сообщили о пусках вражеских КАБов в направлении Сумщины.

На Сумщине ряд общин подверглись российским обстрелам, зафиксировано 10 взрывов6 октября 2024, 06:34 • 19356 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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