На Сумщине ряд общин подверглись российским обстрелам, зафиксировано 10 взрывов

Российские захватчики били из минометов, также осуществляли запуск КАБов и атаковали FPV-дронами. 8 обстрелам подверглись территории приграничья.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Ситуация на границе по состоянию на 8.00 6 октября 2024 года.

Зафиксировано 10 взрывов в результате атак российского агрессора: обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады.

Детали

Великописаревская община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва);

Миропольская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв);



Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и КАБ (1 взрыв);



Хотинская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).



Кроме того, в небе над Сумщиной наши защитники уничтожили 5 вражеских «Шахедов»



Напомним,

В результате вражеской атаки на Днепропетровщине пострадали два человека.

На Николаевщине уничтожили один вражеский БПЛА: пострадавших нет - ОВА

Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 18 сообщений о разрушениях, но мирные жители не пострадали.

В Харьковской области из-за атаки рф дроном на авто погиб мужчина, еще один ранен из-за удара КАБами