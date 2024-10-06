На Сумщине ряд общин подверглись российским обстрелам, зафиксировано 10 взрывов
Киев • УНН
На Сумщине зафиксировано 10 взрывов в результате российских атак на 4 пограничные общины. Враг использовал минометы, КАБы и FPV-дроны, украинские силы сбили 5 «Шахедов».
Российские захватчики били из минометов, также осуществляли запуск КАБов и атаковали FPV-дронами. 8 обстрелам подверглись территории приграничья.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Ситуация на границе по состоянию на 8.00 6 октября 2024 года.
Зафиксировано 10 взрывов в результате атак российского агрессора: обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады.
Детали
- Великописаревская община: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва);
- Миропольская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв);
- Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и КАБ (1 взрыв);
- Хотинская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Кроме того, в небе над Сумщиной наши защитники уничтожили 5 вражеских «Шахедов»
Напомним,
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