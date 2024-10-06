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Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 33238 перегляди

Внаслідок обстрілу Синельниківського району постраждали двоє людей. Пошкоджено три приватні будинки, дві автівки і трактор, горіли трава, стерня й сіно. Нікопольщина також зазнала атак.

Вчора ввечері ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Під ударом ворожої РСЗВ ввечері була Синельниківщина. Постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали. 

Майже десяток разів під ворожою атакою була й Нікопольщина. Від вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе. Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються,

- додали в ОВА.

На фронті за добу сталося 169 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб06.10.24, 08:34 • 35093 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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