Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Вчора ввечері ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Під ударом ворожої РСЗВ ввечері була Синельниківщина. Постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості,

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Зазначається, що пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Майже десяток разів під ворожою атакою була й Нікопольщина. Від вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе. Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються,