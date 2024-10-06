В результате вражеской атаки на Днепропетровщине пострадали два человека
Киев • УНН
В результате обстрела Синельниковского района пострадали два человека. Повреждены три частных дома, два автомобиля и трактор, горели трава, стерня и сено. Никопольщина также подверглась атакам.
Вчера вечером враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Под ударом вражеской РСЗО вечером была Синельниковщина. Пострадали 50-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они в больнице, получают всю необходимую помощь. По данным медиков, состояние пациентов средней тяжести,
Детали
Отмечается, что повреждены три частных дома, две машины и трактор. Горели сухая трава, стерня и сено. Пожар спасатели потушили.
Почти десяток раз под вражеской атакой была и Никопольщина. С вечера по ней целились из артиллерии, применяли дроны-камикадзе. Пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады. Последствия уточняются,
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