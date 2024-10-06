В результате вражеской атаки на Днепропетровщине пострадали два человека

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  130019 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  144388 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  145276 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  143714 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  115998 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  104518 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  122318 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123757 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124059 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124426 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вражеской атаки на Днепропетровщине пострадали два человека

В результате вражеской атаки на Днепропетровщине пострадали два человека

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 05:43  •  3786 просмотра

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В результате обстрела Синельниковского района пострадали два человека. Повреждены три частных дома, два автомобиля и трактор, горели трава, стерня и сено. Никопольщина также подверглась атакам.

Вчера вечером враг атаковал Синельниковский район Днепропетровской области. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Под ударом вражеской РСЗО вечером была Синельниковщина. Пострадали 50-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они в больнице, получают всю необходимую помощь. По данным медиков, состояние пациентов средней тяжести,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что повреждены три частных дома, две машины и трактор. Горели сухая трава, стерня и сено. Пожар спасатели потушили. 

Почти десяток раз под вражеской атакой была и Никопольщина. С вечера по ней целились из артиллерии, применяли дроны-камикадзе. Пострадали Никополь, Покровская и Мировская громады. Последствия уточняются,

- добавили в ОВА.

На фронте за сутки произошло 169 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб6 октября 2024, 05:34 • 4852 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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