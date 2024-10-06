На фронте за сутки произошло 169 боестолкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте состоялось 169 боевых столкновений. Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции Сил обороны на 10 ключевых направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 06.10.2024, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в частности, сбросил 130 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и осуществили 5130 обстрелов, из них 144 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестовое, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Ниже Соленое, Першотравневое, Шийковка, Краматорск, Ивановское, Дилиевка, Александро-Калиново, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоновка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Великая Новоселка, Темировка, Львовское, - говорится в сообщении.



За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три склада захватчиков.

На Харьковском направлении враг пытался шесть раз штурмовать неподалеку Липцев, Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал 10 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Часового Яра, Калиновки и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Проминь. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Селидово и Крутой Яр.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил четыре безуспешных штурма наших позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в сторону Новоданиловки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Еще плюс 1250 оккупантов, а также 55 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага