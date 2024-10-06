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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1250 оккупантов, а также 55 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1250 оккупантов, а также 55 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 05:12  •  369 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки уничтожено 1250 оккупантов, 55 артиллерийских систем, 21 боевая бронированная машина и другая техника противника.

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 660470 (+1250) человек,
  • танков - 8919 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17679 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 19092 (+55) ед,
  • РСЗО - 1216 (+0) ед,
  • средств ППО - 970 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 16578 (+49) ед,
  • крылатых ракет - 2613 (+0) ед,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед,
  • специальной техники - 3363 (+19) ед.
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В Черном море россия удерживает два ракетоносителя с общим залпом до 8 «Калибров»6 октября 2024, 04:01 • 6387 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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