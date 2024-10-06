Ще плюс 1250 окупантів, а також 55 артилерійських систем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. За минулу добу знищено 1250 окупантів, 55 артилерійських систем, 21 бойову броньовану машину та іншу техніку противника.
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1250 окупантів і 55 ворожих артсистем. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,
- артилерійських систем – 19092 (+55) од,
- РСЗВ – 1216 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 970 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49) од,
- крилатих ракет ‒ 2613 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
- спеціальної техніки ‒ 3363 (+19) од.
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