В Черном море россия удерживает два ракетоносителя с общим залпом до 8 «Калибров»

По состоянию на утро субботы, 6 октября, российская оккупационная армия вывела в Черное море два ракетоносителя с общим залпом - до 8 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Тем временем в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 20 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 10 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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