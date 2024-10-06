В Черном море россия удерживает два ракетоносителя с общим залпом до 8 «Калибров»
Киев • УНН
В Черном море находятся два российских корабля с крылатыми ракетами «Калибр», общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море - 3 корабля, из которых 2 имеют до 20 «Калибров».
По состоянию на утро субботы, 6 октября, российская оккупационная армия вывела в Черное море два ракетоносителя с общим залпом - до 8 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Тем временем в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 20 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 10 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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