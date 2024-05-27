Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник

Беспилотник ГУР установил рекорд, атаковав цель на расстоянии в более 1800 километров. Дрон ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе орск оренбургской области рф, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

БПЛА преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе. Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками был объект в городе салават (башкортостан), который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с орском.

"Воронежи М" являются составляющей семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции данного семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке глубокий краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.

Последствия поражения уточняются.

В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ