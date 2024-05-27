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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт
В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мирЭксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник
Дрон ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск оренбургской области рф, сообщил источник.
Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома
Российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области управляемой авиационной бомбой 26 мая 2024 года около 22:50, повредив частные жилые дома, но обошлось без жертв.
В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ
В Новоорском районе оренбургской области в россии упал беспилотник.
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
На прошлой неделе КНР провела масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Пекин назвал это «суровой карой» за «сепаратистские заявления» Тайбэя. В свою очередь Тайвань отметил, что такое поведение лишь подчеркивает «милитаристскую политику Китая». Больше о конфликте между Тайванем и КНР, его причинах и возможных последствиях от вероятного конфликта читайте в материале УНН.
В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших
В Харьковской области вчера российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в результате чего 2 человека погибли и 8 получили ранения, еще 2 подорвались на взрывчатке, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС
Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.
россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых
Российские войска нанесли авиаудары КАБами по Херсонской области, повредив 12 частных домов, административное здание, «пункт несокрушимости», частный автомобиль, в результате чего 3 человека получили ранения.
Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт
В южных, центральных и карпатских областях Украины 27 мая переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, температура ночью от 10-15° тепла до 18-27° днем.
В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ
Две автозаправочные станции в ливнах орловской области россии были повреждены после атаки БПЛА.
На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция
В Запорожской области мошенники похищают деньги у жителей, размещая фейковые объявления о "финансовой помощи" и выманивая у жертв реквизиты и коды банковских карт, одна из жертв потеряла 111 000 гривен.