В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Летательный аппарат, по сообщениям, упал в новоорском районе, точное место его падения не называется. Неподалеку, как отмечает ASTRA, проходит государственная граница россии и Казахстана. Пострадавших и разрушений нет, сообщают государственные росСМИ со ссылкой на источник в правительстве региона.

Накануне, 26 мая, о том, что неподалеку от города орск упал беспилотник, писал местный портал "Урал56.ру" со ссылкой на источники. "Целью беспилотника, возможно, был военный объект", - указывало издание.

Как отмечают росСМИ, ранее оренбургские власти не сообщали о подобных событиях. До границы с Украиной от орска около 1,5 тыс. км прямо на запад.

Минобороны рф в сводке не указывало оренбургскую область и не сообщило о сбитии дрона.

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