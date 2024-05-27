В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  3703 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  111246 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  155874 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  156867 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153841 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161783 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141454 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125618 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116699 просмотра

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24 мая 2024, 06:14  •  251150 просмотра
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В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

В Новоорском районе оренбургской области в россии упал беспилотник.

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В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

На прошлой неделе КНР провела масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Пекин назвал это «суровой карой» за «сепаратистские заявления» Тайбэя. В свою очередь Тайвань отметил, что такое поведение лишь подчеркивает «милитаристскую политику Китая». Больше о конфликте между Тайванем и КНР, его причинах и возможных последствиях от вероятного конфликта читайте в материале УНН.

Новости Мира •   •  50873 просмотра
Эксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

В Харьковской области вчера российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в результате чего 2 человека погибли и 8 получили ранения, еще 2 подорвались на взрывчатке, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  8564 просмотра
В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.

Новости Мира •   •  7116 просмотра
Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых

Российские войска нанесли авиаудары КАБами по Херсонской области, повредив 12 частных домов, административное здание, «пункт несокрушимости», частный автомобиль, в результате чего 3 человека получили ранения.

Война •   •  10617 просмотра
россияне атаковали Херсонскую область КАБами, попали в "пункт несокрушимости", 3 раненых

Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт

В южных, центральных и карпатских областях Украины 27 мая переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, температура ночью от 10-15° тепла до 18-27° днем.

Общество •   •  11865 просмотра
Часть Украины накроют дожди и грозы: где брать зонт

В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

Две автозаправочные станции в ливнах орловской области россии были повреждены после атаки БПЛА.

Война •   •  12538 просмотра
В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция

В Запорожской области мошенники похищают деньги у жителей, размещая фейковые объявления о "финансовой помощи" и выманивая у жертв реквизиты и коды банковских карт, одна из жертв потеряла 111 000 гривен.

Общество •   •  12056 просмотра
На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция

Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков

Российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области из артиллерии в ночь на 27 мая, но обошлось без жертв.

Война •   •  15853 просмотра
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 502 340 человек личного состава и 7671танков.

Война •   •  27900 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага