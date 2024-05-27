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В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ
Две автозаправочные станции в ливнах орловской области россии были повреждены после атаки БПЛА.
На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция
В Запорожской области мошенники похищают деньги у жителей, размещая фейковые объявления о "финансовой помощи" и выманивая у жертв реквизиты и коды банковских карт, одна из жертв потеряла 111 000 гривен.
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков
Российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области из артиллерии в ночь на 27 мая, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 502 340 человек личного состава и 7671танков.
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области
Российские войска совершили 412 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых был разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения нет.
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока
Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента России Владимира Путина в использовании традиционализма как оружия для воздействия на западных правых и назвал его «абсурдным лидером международного консерватизма».
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways
12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области
Нефтебаза в Орловской области России загорелась после того, как на нее врезались два беспилотника, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча
Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.