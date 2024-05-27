В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

В городе ливны орловской области рф после атаки БПЛА всего повреждены 2 топливно-заправочные станции, сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Всего, по данным ASTRA, повреждены 2 станции, расположенные в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе: АЗС "Роснефть" и АГЗС Nord газ. Обе станции расположены, как указано, в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе.

Местные жители сообщают, что слышали около 7 взрывов. Также местные жители сообщали о пожаре на Ливенской нефтебазе.

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

Минобороны рф тем временем утверждает, что ночью их ПВО "уничтожила" 1 БПЛА - над территорией брянской области, еще 1 БПЛА - над территорией белгородской области, 4 БПЛА - над территорией краснодарского края, а также, что 6 БПЛА "уничтожено" и "перехвачено" над территорией орловской области рф.