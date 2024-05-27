В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  154731 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153067 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161568 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141335 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125559 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116660 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108105 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101947 просмотра

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В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

Две автозаправочные станции в ливнах орловской области россии были повреждены после атаки БПЛА.

Война •   •  1301 просмотра
В ливнах в орловской области рф повреждены 2 АЗС возле нефтебазы - росСМИ

На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция

В Запорожской области мошенники похищают деньги у жителей, размещая фейковые объявления о "финансовой помощи" и выманивая у жертв реквизиты и коды банковских карт, одна из жертв потеряла 111 000 гривен.

Общество •   •  2835 просмотра
На Запорожье активировались мошенники, которые обещают "оказать денежную помощь" - полиция

Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков

Российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области из артиллерии в ночь на 27 мая, но обошлось без жертв.

Война •   •  6579 просмотра
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 502 340 человек личного состава и 7671танков.

Война •   •  14953 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

Российские войска совершили 412 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых был разрушен жилой дом, но жертв среди мирного населения нет.

Общество •   •  15603 просмотра
Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл в Узбекистан для переговоров с президентом Мирзиёевым - это его третий зарубежный визит с момента инаугурации на пятый срок, направленный на углубление отношений между двумя странами.

политика •   •  18149 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента России Владимира Путина в использовании традиционализма как оружия для воздействия на западных правых и назвал его «абсурдным лидером международного консерватизма».

Общество •   •  17367 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

12 человек, в том числе 6 пассажиров и 6 членов экипажа, получили ранения после того, как самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в турбулентность во время полета над Турцией.

Общество •   •  16946 просмотра
12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

Нефтебаза в Орловской области России загорелась после того, как на нее врезались два беспилотника, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Общество •   •  18468 просмотра
В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.

УНН Lite •   •  36103 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча