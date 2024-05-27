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У лівнах в орловській області рф пошкоджено 2 АЗС біля нафтобази - росЗМІ

У лівнах в орловській області рф пошкоджено 2 АЗС біля нафтобази - росЗМІ

Київ • УНН

 • 24165 перегляди

Дві автозаправні станції в лівнах орловської області росії були пошкоджені після атаки БПЛА.

У місті лівни орловської області рф після атаки БПЛА загалом пошкоджено 2 паливно-заправні станції, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Загалом, за даними ASTRA, пошкоджено 2 станції, що розташовані за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві станції розташовані, як вказано, у безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Місцеві жителі повідомляють, що чули близько 7 вибухів. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на Лівенській нафтобазі.

В Орловській області горить нафтобаза27.05.24, 06:15 • 33743 перегляди

Міноборони рф тим часом стверджує, що вночі їхня ППО "знищила" 1 БПЛА - над територією брянської області, ще 1 БПЛА - над територією бєлгородської області, 4 БПЛА - над територією краснодарського краю, а також, що 6 БПЛА "знищено" та "перехоплено" над територією орловської області рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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