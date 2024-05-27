В Орловській області горить нафтобаза
Київ • УНН
Нафтобаза в Орловській області Росії загорілася після того, як на неї врізалися два безпілотники, в результаті чого одна людина загинула і троє отримали поранення.
У ніч на 27 травня два безпілотники впали на території нафтобази. Про це повідомляють російські медіа та місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в місті Лівни
За його словами, частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. Кличков стверджує, що у цей момент "на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА".
Губернатор заявив, що внаслідок епізоду нібито загинув водій однієї з пожежних частин, ще троє співробітників служб постраждали.
Над територією орловської області рф збито БпЛА - глава російського регіону17.04.24, 11:11 • 23056 переглядiв