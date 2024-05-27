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В Орловській області горить нафтобаза

В Орловській області горить нафтобаза

Київ • УНН

 • 33743 перегляди

Нафтобаза в Орловській області Росії загорілася після того, як на неї врізалися два безпілотники, в результаті чого одна людина загинула і троє отримали поранення.

У ніч на 27 травня два безпілотники впали на території нафтобази. Про це повідомляють російські медіа та місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в місті Лівни

написав губернатор Андрій Кличков.

За його словами, частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на місце прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. Кличков стверджує, що у цей момент "на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА".

Губернатор заявив, що внаслідок епізоду нібито загинув водій однієї з пожежних частин, ще троє співробітників служб постраждали.

Над територією орловської області рф збито БпЛА - глава російського регіону17.04.24, 11:11 • 23056 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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