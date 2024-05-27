В Орловской области горит нефтебаза в Орловской области

В ночь на 27 мая два беспилотника упали на территории нефтебазы. Об этом сообщают российские медиа и местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны написал губернатор Андрей Кличков.

По его словам, часть фасада административного здания пострадала, на место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. Кличков утверждает, что в этот момент "на территории АЗС произошло падение еще одного БпЛА".

Губернатор заявил, что в результате эпизода якобы погиб водитель одной из пожарных частей, еще трое сотрудников служб пострадали.

Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона