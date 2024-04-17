Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона

О перехвате беспилотника в россии, над орловской областью, сообщает местный губернатор андрей клычков: по словам чиновника, ситуация находится под полным контролем, пострадавших и повреждений нет, передает УНН, со ссылкой на Telegram главы российской административной единицы.

Детали

О перехвате БпЛА над орловской областью рф, средствами ПВО страны-окупанта, заявил губернатор андрей клычков.

Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем. – сообщил губернатор орловской области андрей клычков на своей странице в Telegram.

Напомним

В брянске, россия, была повреждена электроподстанция, что обесточило несколько военных и промышленных объектов, которые россия использует в своей войне против Украины.