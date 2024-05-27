В оренбурзькій області рф вперше повідомили про падіння безпілотника - росЗМІ
Київ • УНН
У новоорському районі оренбурзької області в росії впав безпілотник.
В оренбурзькій області рф вперше повідомили про падіння безпілотника, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Літальний апарат, за повідомленнями, упав у новоорському районі, точне місце його падіння не називається. Неподалік, як зазначає ASTRA, проходить державний кордон росії та Казахстану. Постраждалих та руйнувань немає, повідомляє державні росЗМІ із посиланням на джерело в уряді регіону.
Напередодні, 26 травня, про те, що неподалік міста орськ впав безпілотник, писав місцевий портал "Урал56.ру" з посиланням на джерела. "Ціллю безпілотника, можливо, був військовий об'єкт", - вказувало видання.
Як зазначають росЗМІ, раніше оренбурзька влада не повідомляла про подібні події. До кордону з Україною від орська близько 1,5 тис. км прямо на захід.
Міноборони рф в зведенні не вказувало оренбурзьку область і не повідомило про збиття дрона.
У лівнах в орловській області рф пошкоджено 2 АЗС біля нафтобази - росЗМІ27.05.24, 08:18 • 24165 переглядiв