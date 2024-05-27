Дрон ГУР встановив новий рекорд дальності, атакувавши російську радіолокаційну станцію за 1800 км - джерело
Київ • УНН
Дрон ГУР МОУ атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М», розташовану в місті орськ оренбурзької області рф, повідомило джерело.
Безпілотник ГУР встановив рекорд, атакувавши ціль на відстані в понад 1800 кілометрів. Дрон ГУР МОУ атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті орськ оренбурзької області рф, пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
БПЛА подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе. Раніше найбільшим віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був обʼєкт у місті салават (башкортостан), який розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з орськом.
"Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.
Раніше повідомлялося про ураження дроном ГУР МОУ іншої радіолокаційної станції даного сімейства "Воронеж ДМ", розташованої у селищі глибокий краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня, внаслідок чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.
Наслідки ураження уточнюються.
В оренбурзькій області рф вперше повідомили про падіння безпілотника - росЗМІ27.05.24, 09:17 • 21124 перегляди