На фронті за добу сталося 169 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось 169 бойових зіткнень. Російські окупанти не покидають спроб атакувати позиції Сил оборони на 10 ключових напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08.00 06.10.2024, передає УНН.

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За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, Миропілля, Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка, Краматорськ, Іванівське, Диліївка, Олександро-Калинове, Гродівка, Мирноград, Селидове, Яблунівка, Пантелеймонівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Темирівка, Львове, - йдеться у повідомленні.



За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників.

На Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямку агресор активно застосовував авіацію.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні штурми наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у бік Новоданилівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Ще плюс 1250 окупантів, а також 55 артилерійських систем: Генштаб оновив дані про втрати ворога