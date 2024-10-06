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На Миколаївщині знищили один ворожий БПЛА: постраждалих немає - ОВА

На Миколаївщині знищили один ворожий БПЛА: постраждалих немає - ОВА

Київ • УНН

 • 41525 перегляди

Сили ППО Миколаївщини знищили один БПЛА типу "Shahed 131/136". Раніше ворог атакував Куцурубську громаду дроном FPV та об'єкт інфраструктури в Миколаєві, постраждалих немає .

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".  Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

У ніч на 6 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136",

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що учора, 5 жовтня, о 13:50 ворог атакував Куцурубську громаду дроном типу FPV. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khesa-shakhed-136Шахед-136
kkh-59Кх-59
mykolaivМиколаїв

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