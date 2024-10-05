росіяни у Миколаєві атакували інфраструктурний обʼєкт - ОВА
Київ • УНН
Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.
У Миколаєві увечері у п’ятницю, 4 жовтня, армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає,
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Зазначається, що удень, 4 жовтня, о 14:15 ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади. Постраждалих немає.
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