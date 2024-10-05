россияне в Николаеве атаковали инфраструктурный объект - ОВА
Киев • УНН
Вечером 4 октября армия рф атаковала объект инфраструктуры в Николаеве, вероятно крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Пострадавших нет. Днем состоялся артобстрел Галициновской общины.
В Николаеве вечером в пятницу, 4 октября, армия рф атаковала объект инфраструктуры, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет,
Детали
Отмечается, что днем, 4 октября, в 14:15 враг совершил артиллерийские обстрелы по открытой территории Галициновской громады. Пострадавших нет.
В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "Калибров"5 октября 2024, 03:46 • 9223 просмотра