В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. За сутки через Керченский пролив прошли 13 судов в обоих направлениях.
По состоянию на утро четверга, 16 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют,
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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