В Черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

По состоянию на утро четверга, 16 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют, - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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